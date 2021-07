इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट (Joe Root) की काउंटी टीम यॉर्कशायर (Yorkshire) ने अद्भुत खेल भावना का प्रदर्शन किया, जब विटैलिटी ब्लास्ट के ग्रुप मैच के दौरान टीम ने लंकाशायर (Lancashire) के बल्लेबाज स्टीवन क्रॉफ्ट को रन आउट करने से इनकार कर दिया, जो कि रन लेते समय चोटिल हो गए थे।Also Read - ENG vs PAK: बी-टीम से ODI सीरीज हार पर भड़के रमीज राजा, ‘रिक्‍टर स्‍केल पर इसे नापेंग तो…’

ये घटना खेल के 18वें ओवर में हुई जब लंकाशायर को 18 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, और उनके हाथ में पांच विकेट थे। लंकाशायर के स्टीव क्रॉफ्ट रन लेते समय गिर गए और दर्द की वजह से पिच पर लेटे गए थे, तब तक गेंद यॉर्कशायर के विकेटकीपर के हाथ में आ गई थी। Also Read - IND vs PAK: नौ अनकैप्‍ड खिलाड़ियों वाली टीम से बोले Ben Stokes ‘हम मैदान पर नंबर-1 टीम के तौर पर उतरेंगे’

What would you have done?

Croft goes down injured mid run and @YorkshireCCC decide not to run him out#Blast21 pic.twitter.com/v1JHVGLn1T

— Vitality Blast (@VitalityBlast) July 17, 2021