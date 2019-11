नई दिल्ली: शुक्रवार से शुरू होने वाले बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक डे एंड नाईट टेस्ट मैच को लेकर पूरा देश उत्साह से भरा हुआ है. ईडन गार्डन में होने वाले इस मैच को लेकर कई दिनों से काफी तैयारियां चल रही हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस आगामी मैच को भारत का एक ‘ग्रैंड इवेंट’ भी बताया है. इस मैच को गुलाबी गेंद से खेला जाना है और इसी वजह से पूरा कोलकाता गुलाबी रंग में रंगता हुआ दिख रहा है.

ईडन गार्डन मैदान के ऊपर एक विशाल गुलाबी गुब्बारा उड़ रहा है जो मैच के खत्म होने तक वहीं रहेगा. कोलकाता के कुछ पार्क और स्मारक भी गुलाबी रौशनी से जगमगाने वाले हैं. इस मैच में सब कुछ विशेष होने वाला है. सेना के पैराट्रूपर्स दोनों कप्तानों को गुलाबी गेंद सौंपने के लिए उड़ान भी भरेंगे.

पिंक बॉल पर नजरें मजबूत करने के लिए भारतीय बल्‍लेबाजों ने नेट्स में लगाई ये चीज

बीसीसीआई ने हाल ही में अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ईडन गार्डन की एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें पूरा स्टेडियम गुलाबी रंग का दिख रहा है. बीसीसीआई ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, “कोलकाता#PinkBallTest के लिए कमर कस रहा है”.

Kolkata gearing up for the #PinkBallTest 😊😊 #TeamIndia #INDvBAN pic.twitter.com/16p66AvHTn

आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मैच के लिए शहीद मीनार और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कुछ पार्क को भी गुलाबी रोशनी से जगमगा दिए जाएंगे, जबकि टाटा स्टील की इमारत बुधवार से ही 3 डी मैपिंग की तैयारी में लगा है.

Day Night Test से पहले सौरव गांगुली- रवि शास्‍त्री ने किया ईडन गार्डन की पिच का मुआयना

The city turns pink on the pink test .. well done @bcci and @cab pic.twitter.com/6iwSgitzGQ

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 20, 2019