VIDEO: विश्व कप जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में टेबल पर चढ़कर नाचे लियोनेल मेस्सी

अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को विश्व जिताने के बाद लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) ने जश्न भी उतने ही जोरों शोरों से मनाया, जितनी शिद्दत से उन्होंने फ्रांस से खिलाफ फाइनल मुकाबले में गोल किए थे. जीत के बाद मेसी का एक वीडियो तेजी से जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अर्जेंटीना टीम के ड्रेसिंग रूम में टेबल पर चढ़कर नाचते दिख रहे हैं.

मेसी के साथी निकोलस ओटामेंडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसे बाद ईएसपीएन समेत कई और न्यूज एजेंसियों ने रीपोस्ट किया.