विश्व कप सेमीफाइनल मैच के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर चल रहे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज चेन्नई पहुंचे हैं, जहां वो आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन की तैयारी करेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में एयरपोर्ट से टीम होटल तक का धोनी का पूरा सफर दिखाया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर अपने ‘थला’ धोनी को देखने के लिए कई सीएसके फैंस जमा हुए और धोनी-धोनी के नारे लगाए।

Every goose shall bump with First Day First Show feels! Just #StartTheWhistles! #HomeSweetDen pic.twitter.com/DpQBIqahZe

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 1, 2020