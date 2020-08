अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जोरों शोरों से धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त को भारतीय टीम की नीली जर्सी को अलविदा कह चुके धोनी 19 सितंबर को यूएई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की येलो जर्सी में नजर आएंगे। Also Read - IPL 2020: धोनी-रोहित की अगुवाई यूएई के लिए रवाना हुई मुंबई-चेन्नई की चैंपियन टीमें

शुक्रवार को दुबई रवाना होने से पहले आयोजित हुए सीएसके टीम के अभ्यास सेशन के दौरान कप्तान धोनी ने नेट्स में शानदार शॉट्स लगाए। Also Read - प्रधानमंत्री ने सुरेश रैना को लिखा पत्र; कहा- आपके लिए संन्यास शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता

सीएसके के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में कैप्टन कूल ताबड़तोड़ छक्के लगाते दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपना सबसे मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट भी जड़ा। Also Read - IPL 2020: ऐसे CSK में शामिल हुए MS Dhoni, टीम मालिक ने किया बड़ा खुलासा

The super camp sorely missed the super fans, thanks to COVID. But we managed to end it with a loud whistle! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/z8NoMk7h6p

