भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार को लंबे समय के बाद नेट्स में बल्लेबाजी करते दिखे। दरअसल धोनी रांची के जेएससीए स्टेडियम में नई पिच का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

Retweet if you can’t wait to see him back! #Dhoni #MSDhoni #Ranchi #JSCA pic.twitter.com/2X6kbQNYMG

. @msdhoni ’s first net session after a long long break.

पूर्व कप्तान ने पिच पर कुछ देर बल्लेबाजी अभ्यास किया। बता दें कि धोनी इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप से लौटने के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर हैं। धोनी को पहले दक्षिण अफ्रीका और फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज से बाहर रखा गया है। इस बीच धोनी के संन्यास को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।

मुमकिन है कि धोनी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी करें।

CHAMPION – Everywhere he goes!@msdhoni & his double’s partner Sumeet won their second consecutive Tennis Championship at JSCA today.

Join us in congratulating the super duo#MSDhoni #DhoniAtJSCA #Ranchi pic.twitter.com/Nwy83i5P9B

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) November 14, 2019