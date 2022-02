भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शनिवार को आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल (ICC Under 19 World Cup 2022 Final) में इंग्लैंड का सामना करने वाली अंडर-19 भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड एंटीगुआ के सेंट जॉन्स में सर विवियन रिचर्डस क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-19 विश्व कप का फाइनल खेलेंगे।Also Read - IND vs WI: टीम इंडिया ने साल 1974 में खेला था पहला ODI मैच, जानिए कैसा रहा 999 मुकाबलों में रिकॉर्ड

रोहित ने कहा, "सबसे पहले, मैं उन्हें फाइनल के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके साथ बेंगलुरु में था और वे अभ्यास कर रहे थे। वहां टीम ने वास्तव में कठिन अभ्यास किया था। उन्होंने उस एशिया कप के लिए दुबई जाने से पहले विशिष्ट अभ्यास किया और फिर विश्व कप खेलने चले गए।"

A special message from #TeamIndia captain @ImRo45 for our #BoysInBlue ahead of the #U19CWC 2022 Final against England U19 #INDvENG pic.twitter.com/L6RZaAdOlF

— BCCI (@BCCI) February 5, 2022