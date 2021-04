मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे मैच में ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) का गेंदबाजी एक्शन देख ना केवल विपक्षी टीम के बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) बल्कि फैंस भी काफी हैरान हुए। Also Read - IPL 2021, Rajasthan Royals vs Punjab Kings Preview: वानखेड़े के मैदान पर राजस्थान से टकराएगी पंजाब

इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के चौथे मैच में पंजाब टीम की पारी के दौरान मयंक अग्रवाल का शुरुआती विकेट मिलने के बाद केएल राहुल और गेल की जोड़ी के सामने राजस्थान का गेंदबाजी अटैक बेबस नजर आ रहा था। Also Read - Chris Gayle Music Video: IPL के बीच क्रिस गेल का 'जमैका टू इंडिया' सॉन्ग रिलीज, रैप में यूं मचाया धमाल, देखें VIDEO

ऐसे में कप्तान संजू सैमसन ने दसवें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर पराग को गेंद थमाई। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद पराग ने पांचवीं गेंद पर गेल को बेन स्टोक्स के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच आउट कराया। Also Read - आईपीएल नीलामी में बड़ी रकम पाने के बाद खुद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था: झाय रिचर्डसन

28 गेंदो पर 40 रन बना चुके गेल सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन पराग को ओवर में वो मुश्किल में दिखे। जिसके पीछे उनके अनोखे एक्शन का भी हाथ था। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई।

As he did all last season, Rahul looking to bat through, in itself big danger to RR. The other comes from strikers like Hooda, and Pooran to follow. Both can be lethal like Gayle. What did you guys make of Riyan Parag’s round arm bowling action? I found his control remarkable

— Cricketwallah (@cricketwallah) April 12, 2021