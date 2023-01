VIDEO : पीएसजी vs सउदी ऑलस्टार इलेवन मैच से पहले रोनाल्डो-मेसी को गले मिलता देख हैरान रह गए फैंस

गुरुवार को रियाध में पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) और सऊदी आल-स्टार इलेवन के बीच एक प्रदर्शनी मैच के दौरान फुटबॉल जगत के दो दिग्गज- लियोनेल मेसी (Lionel Messi) और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) काफी समय बाद एक दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आए. कतर में हुए फीफा विश्व कप 2022 के दौरान मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में हारने की वजह से फैंस को रोनाल्डो की पुर्तगाल और मेसी की अर्जेंटीना के बीच मैच देखने को नहीं मिला. मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 जीता.

भले ही ये मुकाबला विश्व कप का हिस्सा नहीं था लेकिन इसके बावजूद मैच के दौरान फैंस उत्साह से कम नहीं था. और ये उत्साह तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब रोनाल्डो और मेसी मैदान पर उतरे. गुरुवार का मैच मैसी और रोनाल्डो के बीच 2020 के बाद से पहला और उनके करियर का 37वां मैच था.