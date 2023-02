VIDEO: डेविस कप की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय राष्ट्रगान की भावपूर्ण प्रस्तुति ने जीता फैंस का दिल

डेनमार्क में आयोजित किए जा रहे डेविस कप 2023 टूर्नामेंट प्लेऑफ के पहले दिन भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. दुनिया के नंबर नौ खिलाड़ी होल्गर रूने के खिलाफ भारत के युकी भांबरी (Yuki Bhambri) को मिली हार के बाद अगस्त होल्मग्रेन के खिलाफ सुमित नागल (Sumit Nagal) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत डेन के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर करने में सफल रहा.

हालांकि टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी का सबसे बेहतरीन पल तब आया जब भारत का राष्ट्रगान गाया गया. जैसे ही प्री-मैच समारोह में टीम की घोषणाएं हुईं, वायलिन पर भारत के राष्ट्रगान की सुंदर प्रस्तुति के साथ भारतीय टीम का स्वागत किया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.