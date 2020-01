ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ बेशक मौजूदा टेस्ट क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। बैन की वजह से एक साल क्रिकेट के मैदान से दूर रहने के बावजूद स्मिथ अब भी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर टिके हुए हैं। वहीं पिछले साल इंग्लैंड में खेली गई एशेज सीरीज में स्मिथ का प्रदर्शन रिकॉर्डतोड़ रहा। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में स्मिथ वैसी बल्लेबाजी नहीं कर सके, जैसी उनसे फैंस को उम्मीद रहती है।

स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार पारियों में 37.75 की औसत से 151 रन बनाए, जिसमें एक भी शतक शामिल नहीं है। कहा जा सकता है कि स्मिथ फिलहाल लय में नहीं है, जिसका एक नमूना न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के दौरान देखने को मिला।

सिडनी में खेल गए इस मैच में पहली पारी के दौरान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए स्मिथ ने पहला रन लेने के लिए 39 गेंदे खेलीं। मार्नस लाबुशाने के साथ बल्लेबाजी कर रहे स्मिथ अपने चिर प्रतिद्वंदी बन चुके कीवी तेज गेंदबाज नील वेगनर के खिलाफ काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि इस सीरीज में स्मिथ को चार बार आउट कर चुके हैं।

स्मिथ ने 40वें ओवर में वेगनर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ खाता खोला। इस दौरान लाबुशाने रन आउट होने से भी बाल बाल बचे। जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद फैंस ने उनका अभिवादन इस तरह से किया, जैसे उन्होंने शतक या अर्धशतक बना दिया हो।

Steve Smith’s reaction after taking 39 balls to score his first run.#AUSvNZ

(Video via @cricketcomau) pic.twitter.com/7wxh0dIm2O

— Zahoor Raza (@XahoorRaza) January 6, 2020