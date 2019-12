नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया तीसरा और फाइनल वनडे मैच कई तरीकों से टीम इंडिया के लिए खास रहा. भारत ने विंडीज द्वारा स्थापित एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैच को जीत कर सीरीज भी अपने नाम कर लिया. एक तरफ भारतीय ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) ने अपनी सोच और समझ के साथ टीम इंडिया को इस बड़े लक्ष्य के तरफ आसानी से पहुंचा दिया वहीं दूसरी तरफ भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी अपनी कौशलता का प्रदर्शन देते हुए टीम को जीत के करीब ला कर खड़ा कर दिया.

इन सब के बीच एक ऐसा नाम भी था जिसने अपने वनडे डेब्यू मैच में ही सबका ध्यान अपनी ओर खिंच लिया. हरियाणा पेसर नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने जब गेंदबाजी का मोर्चा संभाला तब उनकी गेंदबाजी की रफ्तार ने विंडीज बल्लेबाजों को संभल कर खेलने पर मजबूर कर दिया. हालांकि नवदीप के पहले ओवर के पहले ही गेंद पर एविन लेविस ने चौका जड़ कर उनका स्वागत किया मगर उसके बाद से इस तेज गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी का विंडीज खेमे को परेशान कर दिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि नवदीप एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास वेरिएशन है, ऑप्शन है. भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे पेसर बहुत कम हुए हैं. हरियाणा के इस तेज गेंदबाज ने जब 32वें ओवर में रोस्टोन चेज को रिवर्स स्विंग यॉर्कर फेंक कर बोल्ड किया तब पूरा देश इस गेंदबाज की तुलना पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वकार यूनिस से करने लगा.

नवदीप के इस घातक यॉर्कर को नेटिजंस ने भी खूब सराहा और इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का एक उज्जवल भविष्य बताया.

Toe Crusher yorker now this lad got speed. #Saini #INDvWI — Aman Kamboj (@BeingCriCrazy) December 22, 2019

#Saini is in the mood to crush some toes today! #INDvWI — Gautam Narayanan (@2393writes) December 22, 2019

#Saini is the bowler ….shadrul , Khaleel Ahmed kids want to be #INDvsWI — Sai (@akakrcb6) December 22, 2019

What a debut from #saini 🔥🔥🔥🔥🔥 — bhag bhag bhag aaya sher aaya sher (@Abhinavjysta1) December 22, 2019

Indian team continues churning out quality pacers#Saini#INDvsWI — The Apprentice (@JahaaziDarinda) December 22, 2019

You dont need a quirky bowling action to be rated high if you bowl at that pace and hit those yorkers on regular basis. #Saini#INDvWI #NavdeepSaini — Manjunath Thammaiah (@Manjus_tweets) December 22, 2019

आपको बता दें कि सीरीज का पहला वनडे विंडीज ने 8 विकेट से जीता था जबकि दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 107 रन से रौंदा था. भारतीय टीम अब श्रीलंका के खिलाफ 5 जनवरी से लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलेगी.