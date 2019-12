तिरुवनंतपुरम में भारतीय टीम वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला हार गई तो इसके पीछे भारत की खराब फिल्डिंग भी महत्‍वपूर्ण वजह रही. रिषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने मैच के दौरान कैच टपकाए. रिषभ द्वारा विकेटकीपिंग के दौरान कैच छोड़ने पर मैच देखने आए क्रिकेट फैन्‍स ने उनके खिलाफ नारे लगा, जिसके चलते भारतीय कप्‍तान विराट कोहली नाराज नजर आए.

पढ़ें:- IPL 2020 Auction: विस्‍फोटक बल्‍लेबाज जिन्‍हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजी में हो सकती है जंग

तिरुवनंतपुरम में लोकल ब्‍वाय संजू सेमसन के मैदान में आते ही फैन्‍स ने उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए थे. फैन्‍स चाहते थे कि लंबे समय से टीम इंडिया में मौके की तलाश कर रहे संजू सेमसन को होम ग्राउंड पर प्‍लेइंग इलेवन में चांस मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कप्‍तान विराट कोहली ने संजू से ज्‍यादा रिषभ पंत पर ही विश्‍वास जताया.

पढ़ें:- VIDEO: धोनी ने एक बार फिर गाया, लोगों ने साथ में गुनगुनाया… ‘मैं पल दो पल का शायर हूं’

171 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान वेस्‍टइंडीज की सधी हुई शुरुआत की. ऐसे में मैच में बने रहने के लिए भारत को विकेट की तलाश थी. मुश्किल वक्‍त में वाशिंगटन सुंदर और रिषभ पंत ने कैच छोड़ दिया तो इससे स्‍थानीय लोग नाराज हो गए.

Virat Kohli is clearly not happy with the boos for Pant and the Sanju chants. Asks to chant for India instead. #INDvWI #INDvsWI #SanjuSamson @imVkohli @BCCI @StarSportsIndia @sanjaymanjrekar @bhogleharsha @IamSanjuSamson #Cricket #TeamIndia @RCBTweets @rajasthanroyals pic.twitter.com/qVwcc4esMO

— Jyothis Philip (@IamJyothis) December 9, 2019