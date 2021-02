इन दिनों टेस्ट टीम से बाहर चल रहे युवा भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में दोहरा शतक जड़ दिया है. गुरुवार को पुड्डुचेरी के खिलाप खेलने उतरे शॉ ने 152 बॉल की अपनी पारी में 227 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने अपनी इस पारी में 31 चौके और 5 छक्के भी जड़े. वह अंत तक आउट नहीं हुए और मुंबई की पारी खत्म होने पर नाबाद पवेलियन लौटे. शॉ ने अपनी दोहरी शतकीय पारी में कई नए रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए. Also Read - Vijay Hazare Trophy 2021: श्रेयस अय्यर बने मुंबई के कप्‍तान, इस फ्लॉप बल्‍लेबाज को मिली उपकप्‍तानी

यह लिस्ट A क्रिकेट में शॉ का पहला दोहरा शतक है. लिस्ट A क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले अब वह 8वें भारतीय बल्लेबाज हैं, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ने वाले वह चौथे बल्लेबाज हैं. Also Read - Rohit Sharma, Rishabh Pant सहित सभी पांच क्रिकेटर्स को सिडनी टेस्‍ट में खेलने की मिली इजाजत !

पुड्डुचेरी के खिलाफ खेले इस मैच में शॉ आज बतौर कप्तान खेलने उतरे थे. अब यह डबल सेंचुरी जड़ने के बाद वह लिस्ट A क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं. उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) यह कारनामा कर चुके हैं. हालांकि शॉ अब लिस्ट A क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान हैं. Also Read - बायो बबल उल्लंघन विवाद में खिलाड़ियों के पक्ष में उतरी बीसीसीआई; कहा- ये टीम पर दबाव बनाने का 'बुरा तरीका'

