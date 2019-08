मुंबई: पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौड़ भारतीय क्रिकेट टीम के नये बल्लेबाजी कोच होंगे. वह संजय बांगड़ की जगह लेंगे जबकि भरत अरुण और आर श्रीधर क्रमश: गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच बने रहेंगे. एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयनसमिति ने सहयोगी स्टाफ के इन तीनों महत्वपूर्ण पदों के लिये तीन-तीन नामों की सिफारिश की थी तथा हितों के टकराव से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रत्येक वर्ग में जिन कोच के नाम शीर्ष पर हैं उन्हें नियुक्त किया जाएगा.

BCCI: All-India Senior Selection Committee shortlisted 3 candidates for the post of bowling coach- B. Arun, Paras Mhambrey, Venkatesh Prasad, & 3 candiates for fielding coach- R. Sridhar, Abhay Sharma, T. Dilip https://t.co/fm3yT87Th4

— ANI (@ANI) August 22, 2019