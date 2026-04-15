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कैरोलिना मारिन के बाद एक और दिग्गज शटलर ने लिया संन्यास, दोनों की रिटायरमेंट में एक ही बात कॉमन

दो बार के ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियन शटलर विक्टर एक्सेलसन ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी. करीब दो सप्ताह पहले महिला बैडमिंटन स्टार कैरोलिना मारिन के बाद यह दूसरे स्टार शटलर की विदाई है.

Published date india.com Published: April 15, 2026 6:47 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Viktor Axelsen
विक्टर एक्सेलसन @Instagram

डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने बुधवार (15 अप्रैल) को अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है. दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि वह लगातार चोटिल होने से परेशान थे और इस कारण उन्हें यह बड़ा फैसला लेना पड़ा. बता दें करीब दो सप्ताह पहले महिला बैडमिंटन से भी कैरोलिना मारिन की विदाई हुई थी. उन्होंने भी चोटिल होने के कारण अपने करियर को विराम देने का फैसला किया था. स्पेन की यह दिग्गज स्टार घुटने की चोट से परेशान थीं. अपने करियर में उन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल और तीन बार वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब जीता था.

32 वर्षीय विक्टर एक्सेलमन पिछले साल अक्टूबर से पीठ की समस्या के कारण किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए थे. उन्होंने इसके लिए सर्जरी भी कराई लेकिन उनका दर्द अब भी बना रहता है. तीन बार के यूरोपीय चैंपियन एक्सेलसन ने ‘बैडमिंटन यूरोप’ से कहा, ‘जैसा कि अधिकतर लोग जानते हैं कि मैं काफी समय से अपनी पीठ की समस्या से जूझ रहा हूं. पिछले साल अप्रैल में सर्जरी कराने और लंबे समय तक ‘रिहैबिलिटेशन’ से गुजरने के बाद दुर्भाग्य से अक्टूबर में यह दर्द फिर से उबर गया.’

उन्होंने कहा, ‘दर्द के कारण मैं खेल नहीं पा रहा हूं और अभ्यास भी नहीं कर पा रहा हूं. इस कारण मुझे यह बेहद मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.’ एक्सलसेन 183 सप्ताह तक वर्ल्ड में नंबर एक खिलाड़ी रहे हैं और वह इस मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हैं. उन्होंने कहा कि दर्द कम न होने और डॉक्टरों का खेल जारी रखने पर एक और सर्जरी की चेतावनी दिए जाने के बाद आखिर में उन्हें अपने शरीर की बात सुननी पड़ी.

मिलनसार स्वभाव का यह खिलाड़ी अपने पूरे करियर में अस्थमा से जूझता रहा है. उन्होंने तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीते तथा 2017 और 2022 विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया. वह यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली डेनमार्क की छह टीमों का भी हिस्सा रहे.

उन्होंने कहा, ‘मैंने यह फैसला चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद लिया है. उनका कहना है कि मुझे अभी जो दर्द हो रहा है, उसके लिए शायद एक और सर्जरी करवानी पड़े. अगर सर्जरी सफल नहीं रही तो इससे भी गंभीर प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. मेरा शरीर मुझे रुकने का संकेत दे रहा है और मुझे अपने डॉक्टरों की सलाह माननी होगी.’ एक्सलसेन अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच अक्टूबर 2025 में डेनमार्क ओपन में खेला था.

(एजेंसी: भाषा)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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