Wrestlers vs WFI: प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, WFI चीफ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठे पहलवानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित सात महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

इन पहलवानों में अपनी याचिका में कहा है कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में लिखित में शिकायत देने के बावजूद WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने महिला पहलवानों के पक्ष की तरफ से वकील नरेंद्र हुडा कल जल्द सुनवाई की मांग करेंगे.

वहीं दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि अभी तक डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ सात शिकायतें मिली हैं और उन सभी की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.