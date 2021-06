ICC Hall of Fame: भारत के पूर्व ऑलराउंडर वीनू मांकड़ (Vinoo Mankad) और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) सहित 10 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम (ICC Hall of Fame) में शामिल किया गया है.आईसीसी ने रविवार को अपनी वेबसाइट पर बताया कि 10 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल में शामिल किया गया है. इनमें श्रीलंका के महान बल्लेबाज संगाकारा भी शामिल हैं. Also Read - England vs New Zealand, 2nd Test: WTC फाइनल से पहले India को बड़ा झटका, New Zealand बना टेस्ट में नंबर-1

संगाकारा की कप्तानी में श्रीलंका विश्व कप 2011 के फाइनल में भी पहुंची थी, हालांकि टीम को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. संगाकारा शानदार बल्लेबाज के साथ एक बेहतरीन विकेटकीपर भी रहे थे.

"Kumar Sangakkara is one of the finest wicketkeeper-batsmen that's ever been produced."

Sri Lanka great @KumarSanga2 is one of our special #ICCHallOfFame 2021 inductees 🙌 pic.twitter.com/TEg1HbuzID

— ICC (@ICC) June 13, 2021