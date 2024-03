VIDEO: तुर्की में फुटबॉल मैच के बाद फैंस और खिलाड़ियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे, जान बचाकर भागे खिलाड़ी  

अंकारा (तुर्की): तुर्की में घरेलू फुटबॉल मैच के दौरान ट्रैब्जोनस्पोर क्लब के फैंस ने हार के बाद मैदान पर हमला बोल दिया और मेहमान टीम फेनेरबाश के खिलाड़ियों के साथ जमकर हाथापाई की. मेजबान टीम की हार के बाद लोकल फैंस ने मैदान पर खूब बवाल मचाया और खिलाड़ियों के साथ मारपीट की. मामला इतना बढ़ गया कि विपक्षी टीम के खिलाड़ी किसी तरह से जान बचाकर मैदान से बाहर निकलने में सफल रहे.

फैंस और खिलाड़ियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह पहली बार नहीं है जब तुर्की में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई है. इससे पहले भी कई बार वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी है.

तुर्की सुपर लीग (Turkish football league) में फेनेरबाश ने. रविवार को ट्रैब्जोनस्पोर क्लब को 3-2 से हरा दिया. इस जीत के बाद फेनेरबाश के खिलाड़ी मैदान पर जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन तभी भारी संख्या में मेजबान टीम के फैंस मैदान में घुस आए और उन्होंने विरोधी टीम के खिलाड़ियों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

One of the #Trabzonspor fans who stormed on to the football pitch with a knife tried to decapitate a Fenerbace player #bloodbath pic.twitter.com/vAqcmZkTOf

इसके बाद फेनेरबाश के खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच इसके बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई. इस बीच सुरक्षा कर्मचारियों ने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाने में मदद की.

This is a football game. Not MMA. Not the UFC. #Trabzonspor fans stormed on to the football pitch, one of them with a knife tried to decapitate a Fenerbace player #bloodbath

Turkish football league. pic.twitter.com/W7AKV7dXpP

