कोलंबो. एशिया कप 2023 के सुपर-4 के आखिरी मैच में भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेल रही है. एशिया कप के फाइनल में पहले ही जगह बना चुकी टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पांच बदलाव किए हैं. भारतीय टीम ने दिग्गज विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को रेस्ट दिया है, उनकी जगह तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया है. विराट कोहली भले ही बांग्लादेश के खिलाफ मैच में प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं है, मगर उन्होंने टीम से बाहर रहकर भी सुर्खियां बटोरी. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उछलते-कूदते मैदान पर कोहली की एंट्री

विराट कोहली इस मैच में ‘वॉटर बॉय’ की भूमिका में नजर आए. ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान विराट कोहली ने वॉटर बॉय’ के रुप में उछलते कूदते एंट्री ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बांग्लादेश की पारी का दूसरा विकेट गिरने के बाद विराट कोहली मोहम्मद सिराज के साथ मैदान पर पहुंचे, वह छोटे बच्चे की तरह उछलते- कूदते मैदान पर पहुंचे. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. विराट कोहली के इस चुलबुले अंदाज पर फैंस की मजेदार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है.

On the field or off the field, can’t get our eyes off this guy 👀#INDvBAN live now only on #DisneyPlusHotstar, free on the mobile app.#FreeMeinDekhteJaao #AsiaCup2023 #AsiaCupOnHotstar #Cricket pic.twitter.com/emqbnrl6Vp

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) September 15, 2023