नई दिल्ली: क्रिकेट की दुनिया के ‘भगवान’ कहे जाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने मंगलवार को टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और अपने खास दोस्त विनोद कांबली (Vinod Kambli) को एक चुनौती दी है और इस चुनौती भरे टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें एक हफ्ते का समय भी दिया है. तेंदुलकर ने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) के साथ साल 2017 में ‘क्रिकेट वाली बीट’ (Cricket Wali Beat) नामक एक गाने में परफॉर्म किया था जो विश्व कप में खेले उनके साथी खिलाड़ियों को समर्पित था.

सचिन ने अपने दोस्त विनोद कांबली को टैग करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया और लिखा, “मिस्टर कांबली, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरे गाने #CricketWaliBeat का रैप करें! आपके पास 1 सप्ताह है.”

Mr. Kambli, I challenge you to do the rap of my song #CricketWaliBeat!

You have 1 week. 😜 @vinodkambli349 pic.twitter.com/8zU1tVG0mh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 21, 2020

आपको बता दें कि ऑरिजिनल गाने में एक हिस्सा ऐसा है जहां तेंदुलकर विभिन्न खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए 80 के दशक में खेल चुके थें. दिए गए चैलेंज में तेंदुलकर, कांबली से सभी खिलाड़ियों के नामों को याद करने और रैप करने के लिए कह रहे हैं. हालांकि कांबली ने भी इस चैलेंज को बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया और अपने रैपर मूव्स दिखाने शुरू कर दिए. तेंदुलकर ने आगे कहा कि, ‘मैं उन्हें एक सप्ताह का समय देने जा रहा हूं. अगर 28 जनवरी 2020 तक वो इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें मुझे कुछ देना होगा’.

Check out the original ‘Cricket Wali Beat’ song here:

सचिन और कांबली के बीच पहले भी ट्विटर पर हसीं मजाक का दौर चलते आया है. बीते 18 जनवरी को कांबली के जन्मदिन के मौके पर सचिन ने ट्विटर पर अपने साथी खिलाड़ी को बधाई देते हुए यह कहा था कि वह जानते है कि कांबली एक अच्छे गायक और डांसर हैं.

आपको यह भी बताते चलें कि सचिन और कांबली के बीच का रिश्ता बहुत पुराना है. दोनों ने शुरुआती दौर में एक ही स्कूल टीम के लिए मैच खेला है और फिर एक साथ ही टीम इंडिया में शामिल भी हुए. दोनों तब सुर्खियों में आ गए थे जब फरवरी 1988 में उन्होंने हारिस शील्ड सेमीफाइनल में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ शारदाश्रम विद्यामंदिर के लिए 326 नॉट आउट (तेंदुलकर) और 349 नॉट आउट (कांबली) के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की थी.