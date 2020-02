Ind Vs Pak U19 World Cup Viral Video हर दिन पाकिस्तान कुछ न कुछ जरूर ऐसा करता है जो दुनिया भर को एक बार हसने का मौका जरूर देता है. इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुनिया को ऐसा मौका दिया है. दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह का क्रिकेट केवल पाकिस्तान की ही टीम खेल सकती है. उनके इस तरह के खेल पर लोग कई तरह के मीम्स भी बना रहे हैं.

दरअसल चार फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच भारत और पाकिस्तान(IND vs PAK) के बीच खेला गया और जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही थी कि तब एक ऐसा समय आया कि यह मैच देखने वाला हर दर्शक यह कहने कि अरे ये क्या कर रहे हो भाई. ऐसा क्रिकेट किसने सिखाया. पाकिस्तान 118 रन पर थी तब पाकिस्तानी बल्लेबाज कासिम अकरम(Qasim Akram) और रौहेल नजीर(Rohail Nazir) रन लेने के लिए एक ही विकेट की तरफ दौड़ पड़े और रन आउट हो गए.

A moment neither Rohail Nazir or Qasim Akram will want to see again.

You can find all the videos from #INDvPAK on our website

