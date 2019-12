नई दिल्लीः बीते कुछ दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और उनके खुलासे काफी सुर्खियों में बने रहे. शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने जिस तरह से दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) पर बयान दिया, उसके बाद पाकिस्तान में हिंदू क्रिकेटरों के उत्पीड़न पर चर्चाएं शुरू हो गईं और हर तरफ दानिश कनेरिया और शोएब अख्तर का यह खुलासा चर्चा का विषय बना रहा. वहीं इसके बाद शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इस वीडियो में अकरम पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित नजर आए और देश में खेल की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार की बात कहते नजर आए.

इस बीच अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें शाहिद अफरीदी भारतीय रीति-रिवाजों और पूजा करने के तरीके का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं.

एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब होस्ट ने अफरीदी से उनके गुस्से को लेकर सवाल किया तो उन्होंने एक वाकये के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उनकी बेटी भारतीय सीरियल देखकर आरती कर रही थी. बेटी को ऐसा करता देख शाहिद अफरीदी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने घर का टीवी ही तोड़ दिया और बेटी को जमकर डांट लगाई. अफरीदी के मुताबिक बेटी को ऐसा करता देख उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसी कारण उन्होंने टीवी तोड़ दी

This is reality of secularism in Pakistan, TVs are broken for showing Hindu rituals & people applaud it pic.twitter.com/PXKcs5wcyf

