भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) का मानना है कि शाकाहारी बनने के कारण ही वो अपनी फिटनेस पर इदर मजबूत कर पाए। भारत के लिए 2008 में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते समय कोहली गोल-मटोल चेहरे वाले एक युवा खिलाड़ी थे, लेकिन अब वह दुनिया से सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं और सभी उनके बदलाव को देख सकते हैं.

वह केवल फिट नहीं हुए हैं बल्कि टीम के अंदर भी फिटनेस कल्चर ले आए हैं और अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. कोहली यह भी मानते हैं कि वेगन बनने के कारण भी उन्हें बहुत लाभ हुआ है. उन्होंने पिछले साल शाकाहारी बनने का निर्णय लिया था.

Saw game changers on Netflix. Being a vegetarian athlete has made me realise what I have believed all these years regarding diet was a myth. What an amazing documentary and yes I’ve never felt better in my life after I turned vegetarian.

— Virat Kohli (@imVkohli) October 23, 2019