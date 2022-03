रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) फ्रेंचाइजी के 15वें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) सीजन के लिए फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) को अगला कप्तान चुनने पर आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज को बधाई दी है.Also Read - LIVE India vs Sri Lanka, 2nd Test Day 1: टीम इंडिया का सातवां विकेट गिरा, रविचंद्रन अश्विन आउट

आरसीबी के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में कोहली ने कहा, "मैं फाफ डु प्लेसिस के नेतृत्व में खेलने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं, उनके साथ साझेदारी करने का इंतजार नहीं कर सकता."

आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली का कहना है कि वो फाफ डु प्लेसिस को ये पद सौंपकर खुशी हैं. वो उसके साथ साझेदारी करने और उसके नेतृत्व में खेलने को लेकर उत्साहित हैं.

“Happy to pass on the baton to Faf! Excited to partner with him and play under him” – A message from @imVkohli for our new captain @faf1307. #PlayBold #RCBUnbox #UnboxTheBold #ForOur12thMan #IPL2022 pic.twitter.com/lHMClDAZox

