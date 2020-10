AB de Villiers clicked Virat Kohli and Anushka Sharma picture : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस समय आईपीएल 2020 के लिए यूएई में हैं. यूएई में उनके साथ पत्नी अनुष्का शर्मा भी हैं. वैसे तो अनुष्का अक्सर मैच के दौरान दिख जाती हैं लेकिन इस बार उनकी और कोहली की एक तस्वीर सामने आई है. जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही खूब वायरल हो रही है. Also Read - SRH vs KKR: लॉकी फर्ग्‍यूसन ने सुपर ओवर में पलट दिया मैच, ये हैं कोलकाता की जीत के पांच हीरोज

इस तस्वीर में कोहली और अनुष्का पूल में नजर आ रहे हैं. उनके पीछे बैकग्राउंड में बेहद ही खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है. इस तस्वीर की खास बात ये है कि इसे क्लिक किया है आरसीबी के ही धुरंधर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने. खुद विराट कोहली ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. कोहली ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि ये तस्वीर एबी डिविलियर्स ने क्लिक की है.

बता दें कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके पति व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इस सेलेब्रिटी जोड़े ने अपने फैंस को यह खुशखबरी दी कि इनके घर अगले साल जनवरी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है.

वैसे आईपीएल में आरसीबी की बात करें तो शनिवार को एबी डिविलियर्स (नाबाद 55 रन, 22 गेंद, 6 छक्के, 1 चौका) ने एक बार फिर बेहतरीन पारी खेली और शनिवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में सात विकेट से जीत दिला दी.

बेंगलोर ने डिविलियर्स की आखिरी ओवरों में तूफानी पारी के दम पर इस लक्ष्य को 19.4 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. बेंगलोर की नौ मैचों में यह छठी जीत है और वह 12 अंक लेकर तालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि राजस्थान को इतने ही मैचों में छठी हार का सामना करना पड़ा है.