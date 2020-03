देश में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने लोगों ने घर पर रहने की अपील की है।

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में दोनों हस्तियों ने लोगों से घरों में रहने के लिए कहा है। अनुष्का ने कहा ‘‘घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।’’

The need of the hour is to absolutely respect and follow the government’s directive. Stay home. Stay safe. Stay healthy. https://t.co/p1NDo0E9YL

— Virat Kohli (@imVkohli) March 20, 2020