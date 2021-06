भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) की बेटी वामिका (Vamika Kohli) का पहला लुक सामने आ गया है. लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली की बेटी की तस्‍वीर मीडिया में सामने आई. ये तस्‍वीर इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. Also Read - India tour of Sri Lanka: 13 जुलाई से शुरू होगा भारत का श्रीलंका दौरा; देखें पूरा शेड्यूल

विराट कोहली (Virat Kohli) इस वक्‍त टीम के साथ इंग्‍लैंड पहुंच चुके हैं, जहां तीन दिन तक क्‍वारंटाइन होने के बाद टीम ने साउथम्‍पटन में अभ्‍यास शुरू कर दिया है. विराट कोहली और अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) पूरी टीम के साथ विशेष विमान से इंग्‍लैंड पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ते वक्‍त वामिका (Vamika Kohli) के फोटो एक कैमरामैन के कैमरे में कैद हो गई. Also Read - टीम इंडिया को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले विजेता के रूप में देखना चाहेंगे कोहली: ब्रेट ली

वामिका की फोटो हू ब हू विराट कोहली जैसी नजर आ रही है. जनवरी में वामिका का जन्‍म हुआ था. उस वक्‍त भारतीय कप्‍तान ऑस्‍ट्रेलिया दौरा बीच में ही छोड़कर वापस स्‍वदेश लौट आए थे. उन्‍होंने केवल ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच ही खेला था. इसके बाद वो जनवरी में ब्रेक लेने के बाद फरवरी में इंग्‍लैंड के खिलाफ खेलते नजर आए. Also Read - साउथम्‍पटन में 'ग्रीन टॉप' मिला तो जड्डू को नहीं मिलनी चाहिए जगह, पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने दी सलाह

