टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने आज वनडे क्रिकेट की एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली. विराट ने आज जैसे ही अपनी इस पारी का 23वां रन दौड़ा उसकी के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 12000 रन (Fastest 12000 ODI Runs) का आंकड़ा छू लिया. अब विराट दुनिया में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachini Tendulkar) को पछाड़ अपना नाम दर्ज कराया. अब वह वनडे में 12 हजार रन बनाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज हैं.

अपने करियर का 251वां वनडे मैच खेल रहे कप्तान विराट कोहली ने 242वीं पारी में यह मुकाम अपने नाम किया. विराट से पहले सबसे 12 हजार वनडे रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने अपनी 300वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी.

12000 ODI runs for King Kohli 👑 Also Read - Live Cricket Score, IND vs AUS, 3rd ODI: टीम इंडिया को चौथा झटका, केएल राहुल आउट

He's the fastest to achieve this feat 🔥🔥#TeamIndia pic.twitter.com/5TK4s4069Y

— BCCI (@BCCI) December 2, 2020