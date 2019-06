मैनचेस्टर: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 20 हजार रन बनाए हैं. यह कारनामा उन्होंने आज ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए किया है. कोहली इस मैच से पहले अब तक 19963 रन बना चुके थे. आज जैसे ही उन्होंने 37 रन बनाए, वैसे ही विराट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे कर लिए.

BCCI: Virat Kohli becomes the quickest batsman to make 20,000 international runs. He is the third Indian after Sachin Tendulkar and Rahul Dravid to achieve this feat. pic.twitter.com/4tGvLyZO3v

