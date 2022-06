इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को लगता है कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), ‘बैट बैलेंसिंग’ के मामले में जो रूट (Joe Root) की बराबरी नहीं कर सकते हैं. लीसेस्टर के ग्रेस रोड मैदान में लीसेस्टरशायर के खिलाफ अभ्यास मैच में बल्लेबाजी करते हुए कोहली का बिना सहारे के अपने बल्ले को सीधा खड़ा करने की कोशिश करने का एक वीडियो वायरल हो गया है.Also Read - IND vs ENG- आखिरी टेस्ट से पहले भारत को ढूंढने होंगे इन 5 सवालों के जवाब

कुछ दिनों पहले, इंग्लैंड के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें 'जादूगर' की तरह लॉर्डस में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरूआती टेस्ट के दौरान उन्होंने अपने बल्ले को बिना किसी सहारे के खड़ा कर दिया था.

इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर और वर्तमान स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर गैरी लाइनकर और जाने-माने पत्रकार-लेखक पियर्स मॉर्गन ये सोचकर हैरान रह गए कि एक बैट बिना किसी सहायता के कैसे सीधा खड़ा हो सकता है, पूर्व खिलाड़ी में संकेत दिया गया था कि रूट क्रीज पर रहते हुए जादू कर सकते हैं.

Virat not in the same Bat balancing league as Joe https://t.co/CJSvpPVB0W

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 23, 2022