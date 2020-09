भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली भले ही इन दिनों यूएई में आईपीएल खेलने में व्‍यस्‍त हों लेकिन इसके बावजूद भी उनका दिल अभी भी भारत की उस बेटी के लिए पसीज गया जिसने सामूहिक दुष्‍कर्म के बाद दिल्‍ली के सफदरजंग अस्‍पताल में अपनी जान गंवाई. Also Read - Sanju Samson on Shashi Tharur remark: NO one should try to play like MS Dhoni

विराट कोहली ने हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म को 'क्रूरता की हदें पार करने वाला' बताते हुए मंगलवार को उम्मीद जतायी कि पीड़िता के साथ न्याय होगा. हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 19 वर्षीय दलित लड़की की मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई.



हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

यूएई में आईपीएल खेल रहे कोहली ट्वीट किया, ‘‘ हाथरस में जो हुआ वह अमानवीय और क्रूरता की हद से परे है. आशा है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी.’’

पुलिस ने कहा कि पीड़िता को घटना के बाद अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, सोमवार सुबह उसकी हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिये उसे दिल्ली भेजा गया था.

इससे पहले हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पुलिस अधीक्षक ने बताया कि था कि वारदात के दौरान लड़की का गला भी दबाया गया था जिससे उसकी जुबान बाहर आ गयी थी और कट गयी थी.