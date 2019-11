भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) हाल में बांग्लादेश के खिलाफ खत्म हुई सीरीज के बाद आराम फरमा रहे हैं. कोहली इन दिनों पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं.

विराट और अनुष्का सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दोनों ने पिछली रात एक मूवी देखी. 31 साल के कोहली ने टिवटर पर मैसेज के साथ अनुष्का को टैग करते हुए एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके साथ अनुष्का भी दिखाई दे रही हैं.

कोहली ने फोटो का कैप्शन लिखा, ‘ बीती रात इस हॉटी (हॉट लड़की) के साथ मूवी देखी.’. इस कैप्शन के साथ उन्होंने हार्ट का इमोजी शेयर किया है. उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

About last night. At the movies with this hottie @AnushkaSharma pic.twitter.com/VwYCLbieCL

— Virat Kohli (@imVkohli) November 28, 2019