मौजूदा समय में एक ओर जहां समूचा विश्व कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ रहा है वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में रविवार को आतंकवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत कुल 5 जवानों शहीद हो गए. इस घटना ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को भी झकझोर कर रख दिया है. कोहली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देश के इन वीरों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भूला नहीं जाना चाहिए.

हंदवाड़ा में शहीद जवानों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- 'उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा'

विराट ने लिखा, 'जो लोग किसी भी हालात में अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं, वही सच्चे हीरो होते हैं. उनका बलिदान कभी भूला नहीं जाना चाहिए . मैं हंदवाड़ा में शहीद हुए सेना के जवानों और पुलिसकर्मी को नमन करते हुए उनके परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. शहीदों के परिवार को शांति मिले. जय हिंद.'

Those who don’t forget their duty in any circumstances are true heroes. Their sacrifices must not be forgotten. I bow my head to the army personnel & the policemen who lost their lives at Handwara and sincerely send my condolences to their families and wish them peac Jai Hind pic.twitter.com/HIAltyZ7QX

— Virat Kohli (@imVkohli) May 3, 2020