मौजूदा क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट के दो सबसे मशहूर आइकन हैं- पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और विराट कोहली (Virat Kohli). अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी की अगुवाई में 2008 में भारतीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले कोहली ने कई सालों तक धोनी के उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाई थी और फिर धोनी के साल 2014 में टेस्ट और 2017 में सीमित ओवर फॉर्मेट कप्तान पद से इस्तीफा देने के बाद कोहली ने टीम इंडिया की कमान संभाली.

कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासकर कि टेस्ट फॉर्मेट में जहां कोहली ने टीम इंडिया को लगातार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रखा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज भी जिताई. क्रिकेट जगत में इतने बड़े कीर्तिमान हासिल करने के बाद भी कोहली धोनी के नेतृत्व में बिताने दिनों को अपने करियर का "सबसे सुखद और रोमांचक समय" मानते हैं.

Being this man’s trusted deputy was the most enjoyable and exciting period in my career. Our partnerships would always be special to me forever. 7+18 pic.twitter.com/PafGRkMH0Y

— Virat Kohli (@imVkohli) August 25, 2022