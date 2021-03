Virat Kohli Insragram Followers: क्रिकेट के मैदान पर नए-नए रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इस सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर विराट को फॉलो करने वालों की तादाद अब 100 मिलियन (100 Million Followers of Virat Kohli at Instagram) यानी 10 करोड़ हो गया है. इस सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले विराट पहले भारतीय हैं. Also Read - Ind vs Eng: दो तरह की मिट्टी से मिलाकर बनाई गई है मोटेरा की पिच, पूर्व कप्तान धोनी ने किया था मिक्स ट्रेंड का समर्थन

100 मिलियन फॉलोअर्स के क्लब में पहुंचने वाले विराट अब खेल की दुनिया के चौथे और कुल 23वें शख्स हैं. 100 मिलियन का आंकड़ा छूने वाले कोहली पहले भारतीय होने के साथ-साथ दुनिया के पहले क्रिकेटर भी हैं. उनसे पहले इस क्लब में जो तीन खिलाड़ी शामिल हैं वे तीनों फुटबॉल की दुनिया से हैं. नंबर 1 पर (Cristiano Ronaldo) क्रिस्टियानो रोनाल्डो (266* मिलयन), अर्जेंटीना के (Lionel Messi) लियोनेल मेसी (186* मिलियन) और ब्राजील ने के (Neymar) नेमार (147* मिलियन) उनसे आगे हैं. Also Read - IPL 2021 से पहले Devdutt Padikkal ने मचाई धूम, विजय हजारे ट्रॉफी में ठोके लगातार 3 शतक

इंस्टाग्राम पर मौजूद क्रिकेटर्स में अगर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इस फेहरिस्त में विराट के बाद कोई दूसरा क्रिकेटर टॉप 50 की लिस्ट में भी शामिल नहीं है. वहीं अगर इस फेहरिस्त में विराट के बाद अन्य भारतीय शख्सियतों की बात की जाए, तो बॉलिवुड अभिनेत्री (Priyanka Chopra) प्रियंका चोपड़ा (60* मिलियन) फॉलोअर्स के साथ दूसरी और अभिनेत्री (Shraddha Kapoor) श्रद्धा कपूर (58* मिलियन) फॉलोअर्स की साथी तीसरी भारतीय हैं. Also Read - टेस्ट से लेकर टी20 तक, हर फॉर्मेट के शीर्ष पर बने हुए हैं विराट कोहली: ग्लेन मैक्सवेल

इंस्टाग्राम पर सबसे पहले 100 मिलियन फॉलोअर्स की उपलब्धि हासिल करने वाली शख्सियत की बात करें तो अमेरिका की एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज (Selena Gomez) सितंबर 2016 में पहली शख्सियत बनी थीं. दुनिया में फिलहाल सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रखने वाली हस्ती की बात करें तो इस फेहरिस्त में फुटबॉल के जानेमाने स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल) 266 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं.

विराट कोहली भारतीय टीम के लिए खेलते हैं. लेकिन इंस्टाग्राम पर टीम इंडिया के फैन्स की तादाद विराट के फॉलोअर्स की आधी भी नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर बीसीसीआई का अधिकारिक अकाउंट ‘इंडियन क्रिकेट टीम’ के नाम से है, जिस पर कुल 16.6 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं. वहीं आईसीसी के अकाउंट को भी देखें तो क्रिकेट की इस वैश्विक संस्था आईसीसी की भी यहां 16.5 मिलियन लोग ही फॉलो करते हैं.