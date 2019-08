नार्थ साउंड: भारतीय कप्तान विराट कोहली बाउंसर्स से घबराते नहीं है बल्कि उनका मानना है कि इससे उन्हें गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करके दबाव बनाने की प्रेरणा मिलती है. दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज ने तेज गेंदबाजों द्वारा बल्लेबाजों पर होने वाली बाउंसर्स की बौछार पर अपने विचार व्यक्त किये. दूसरे एशेज टेस्ट में स्टीव स्मिथ को जोफ्रा आर्चर का बाउंसर गले पर लगने के बाद से इस पर बहस छिड़ी हुई है.

Special: @imVkohli in conversation with @ivivianrichards (Part 1)

King Kohli turns anchor and quizzes the Caribbean Master to understand his fearless mindset – by @28anand

Full interview 🎥 – https://t.co/HHGvlzfFEi pic.twitter.com/ikl7oifKSi

— BCCI (@BCCI) August 22, 2019