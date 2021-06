टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की बैटिंग का मुरीद भला कौन नहीं है. लेकिन जब मौजूदा दौर का कोई दूसरा बल्लेबाज उनकी तारीफ करता है तो फिर कहने ही क्या. कुछ ऐसा ही साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर (David Miller) ने किया है. मिलर ने विराट कोहली को अपना पसंदीदा बल्लेबाज बताया है. Also Read - T20 CWC आयोजन पर राजीव शुक्‍ला बोले- भारत में टूर्नामेंट कराना पहली प्राथमिकता, ICC से करेंगे ये मांग

बता दें इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनो फॉर्मेट में विराट कोहली का औसत 50 पार है. वह निर्विवाद रूप से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. विराट कोहली जल्दी ही भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड रवाना होंगे. यहां वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे. दुनिया भर के फैन्स को उनसे एक बार बेहतर प्रदर्शन की आस है. Also Read - सलमान बट को Eoin Morgan में नजर नहीं आती कप्‍तानी वाली बात, Virat-Dhoni पर भी तोड़ी चुप्‍पी

डेविड मिलर आज ट्विटर पर फैन्स के साथ सवाल जवाब के सेशन में हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने #askmiller @DavidMillerSA12 के तहत इस सेशन का आयोजन किया था. यहां एक यूजर ने उसने सवाल किया कि मौजूदा दौर में उनका फेवरेट बल्लेबाज कौन है. इसके जवाब में डेविड वॉर्नर ने लिखा, ‘विराट कोहली के अलावा कौन होगा.’

मिलर ने भले ही खुद को बेहतरीन बल्लेबाज न माना हो लेकिन जब एक सवाल उनके पाले में यह आया कि मौजूदा दौर का बेहतरीन फील्डर कौन है? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘मैं खुद.’

Spain and what about you admin? https://t.co/SBxwZ0cJXn

— David Miller (@DavidMillerSA12) June 2, 2021