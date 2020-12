टीम इंडिया की रिकॉर्ड रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो उनकी निगाहें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के इस बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने पर होंगी. विराट तीसरे वनडे मैच में अगर 23 रन का आंकड़ा छू लेते हैं तो वह दुनिया के सबसे तेज से 12 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे. वनडे क्रिकेट में 12 हजार का आंकड़ा छूने वाले विराट दुनिया के छठे खिलाड़ी होंगे. ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय बल्लेबाज बनेंगे. Also Read - IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत vs ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे की Online स्ट्रीमिंग और Live Telecast

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) दौरे पर गई टीम इंडिया का अभी तक का सफर निराशाजनक रहा है. भारतीय टीम को यहां खेले दोनों वनडे मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों बार 370 से ज्यादा रन बनाकर उसे मानसिक दबाव में ला दिया है. भारतीय कप्तान और उनकी टीम चाहेगी कि उसका ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप न हो. इसलिए भले वह मौजूदा सीरीज गंवा चुकी है लेकिन तीसरे और अंतिम मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया पूरा जोर लगाएगी.

सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में कंगारू टीम ने भारत को 390 रनों की विशाल चुनौती दी थी. विराट कोहली (Virat Kohli)ने 89 रन की शानदार पारी जरूर खेली थी लेकिन वह भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए. इस बार विराट की निगाहें 23 के रन आंकड़े को पार कर इसे बड़े स्कोर में तब्दल करने पर भी होंगी, जिससे टीम इंडिया को यहां जीत मिल सके.

अगर बुधवार को खेले जाने वाले मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) 23 रन का आंकड़ा छू लेते हैं तो वह 251 मैच खेलकर 242वीं पारी में यह मुकाम छू लेंगे. अभी यह रिकार्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने नाम है, जिन्होंने 309वें मैच में अपनी 300वीं पारी में यह उपलब्धि अपने नाम की थी. सचिन और विराट के अलावा 12 हजार के इस क्लब में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोन्टिंग, श्रीलंका के कुमार संगाकारा, सनथ जयसूर्या और माहेला जयवर्धने का नाम शुमार है.