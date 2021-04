Wisden Almanack’s ODI cricketer of the 2010s: भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को विजडन अलमैनाक (Wisden Almanack) ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेट चुना है, जबकि इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे साल ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ’चुना गया. 32 वर्ष के कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार कोहली ने 254 वनडे में 12169 रन बनाये हैं. विजडन ने अपनी वेबसाइट पर कहा ,‘‘ पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की 50वीं सालगिरह पर हर दशक से पांच वनडे क्रिकेटरों को चुना गया है। 1971 से 2021 के बीच हर दशक के लिये एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है.कोहली को 2010 वाले दशक के लिये चुना गया.’’ Also Read - IPL 2021, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore: गुस्साए Virat Kohli ने कुर्सी पर मारा बल्ला, आचार संहिता के उल्लंघन पर फटकार

विश्व कप 2011 विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे कोहली ने दस साल में 11000 से ज्यादा रन बनाये हैं, जिसमें 42 शतक शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर को नब्बे के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. तेंदुलकर ने 1998 में नौ वनडे शतक जमाये थे. भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को अस्सी के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. कपिल की कप्तानी में भारत ने 1983 विश्व कप जीता था. उन्होंने उस दशक में सर्वाधिक विकेट लिये और सबसे अधिक स्ट्राइक रेट से एक हजार से अधिक रन बनाये.

स्टोक्स को लगातार दूसरे साल वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. उन्होंने बीते साल 58 मैचों में 641 टेस्ट रन बनाये जबकि 19 विकेट लिये. ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड को सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना गया. (भाषा)