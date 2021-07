टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) जब भी मैदान पर उतरते हैं, वह भावनाओं से भरे दिखते हैं. मैच का कोई भी क्षण हो विराट परिस्थितियों के लिहाज से अपनी भाव-भंगिमाएं जाहिर करने के लिए जाने जाते हैं. वह गुस्सा, खुशी के साथ-साथ अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों और दर्शकों को प्रेरित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. कई बार विराट अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए अपने शब्दों और इशारों के चलते विवादों में भी घिर जाते हैं. टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता (Deepdas Gupta) मानते हैं कि विराट को इस मामले सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उन्हें दुनिया भर के तमाम बच्चे भी देखते हैं और वे सभी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं.Also Read - 'चोकर्स' नहीं है टीम इंडिया, अगले 2 सालों में फिर जीतेंगे ICC ट्रॉफी: Suresh Raina

वैसे तो विराट अपनी चंचलता के साथ ही खेल के साथ-साथ अपनी भावनाएं प्रकट करते चलते हैं. लेकिन इस दौरान अगर कोई विरोधी खिलाड़ी उन्हें छेड़ दे तो विराट उसे उसी की भाषा में पलटवार करने से भी पीछे नहीं हटते. दीपदास गुप्ता (Deepdas Gupta) अपने यूट्यूब चैनल पर सवाल-जवाब के एक सेशन में थे. इस दौरान उन्होंने विराट पर पूछे गए इस सवाल का जवाब दिया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) के मैदान पर व्यवहार को लेकर सवाल पूछा गया था. Also Read - विराट कोहली ICC ट्रॉफी तो छोड़िए वो आज तक IPL तक नहीं जीत पाए हैं: सुरेश रैना

🤣 😍 😀 🙄 🙃 😠

The many faces of Virat Kohli!

Which one will we have at the end of play today? 👀#WTC21 Final | #INDvNZ pic.twitter.com/Y0USGOFuhg

— ICC (@ICC) June 23, 2021