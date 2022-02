दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी से नाम कमाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के मुरीद पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी खूब हैं. पाकिस्तान में इन दिनों वहां की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2022) खेली जा रही है. लेकिन यहां दर्शकदीर्घा में विराट कोहली के पोस्टर लहरा रहे हैं. पीएसएल में भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलते हैं लेकिन इसके बावजूद सीमा पार मौजूद यह फैन विराट के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर करने के लिए उनका पोस्टर लहराने से खुद को नहीं रोक पाया.Also Read - IND vs WI, 2nd T20I: Rishabh Pant ने 5 साल में जड़ी तीसरी फिफ्टी, तीनों West Indies के खिलाफ

इस पोस्टर में विराट कोहली (Virat Kohli) टीम इंडिया की जर्सी में अपने ब्रैंडेड बल्ले MRF से शॉट खेलते दिख रहे हैं. इस पोस्ट में इस फैन ने अपनी ख्वाइश भी जाहिर की है. दरअसल विराट कोहली के फैन और इंटरनेशनल क्रिकेट बिरादरी बीते 2 साल से भी ज्यादा समय से उनके 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक का इंतजार कर रहे हैं. इस फैन की ख्वाइश भी इससे जुदा नहीं है.

Virat Kohli's poster in PSL in Pakistan and the fan wrote that "I want to see your century in Pakistan." – Virat Kohli's fan following is just Unmatchable. pic.twitter.com/b2sHIb5HBb

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 18, 2022