भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021) के फाइनल के लिए टीम इंडिया (Team India) तैयार है. गुरुवार को विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने मुंबई ने इंग्‍लैंड जाने के लिए उड़ान भरी. भारत से निकलने से पहले विराट कोहली और कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले की बातचीत का एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक हो गया है, जो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेंगे रवींद्र जडेजा: मोंटी पनेसर

दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) और रवि शास्‍त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आकर बैठे थे. वो आपस में बातचीत कर रहे थे. उन्‍हें नहीं पता था कि माइक ऑन हो चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है. विराट कोहली उस वक्‍त न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (IND vs NZ) होने वाले टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर रणनीति बना रहे थे. वो गेंदबाजों को किस तरह अटैक पर लगाना है उसे लेकर बात कर रहे थे. Also Read - India tour of England 2021: Virat Kohli संग Anushka Sharma इंग्लैंड रवाना, तस्वीरें Viral

ऑडियो क्लिप में विराट (Virat Kohli) कह रहे हैं, ” हम इनको राउंड द विकेट डलवाएंगे. लेफ्ट हैंडर्स हैं इनपे. लाला, सिराज को स्‍टार्ट से ही लगा देंगे.” माना जा रहा है कि विराट कोहली मोहम्‍मद शमी और मोहम्‍मद सिराज को शुरुआत से ही बॉलिंग अटैक पर लगाने की बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर विराट और शास्‍त्री के बीच के ये बातचीत की क्लिप इस वक्‍त खूब वायरल हो रही है.

भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून को शुरू होगा. पांच दिनों का ये मैच 22 तारीख को खत्‍म होगा. न्‍यूजीलैंड की टीम इस वक्‍त इंग्‍लैंड में मेजबान टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेल रही है.