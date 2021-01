India vs Australia 3rd Test: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सिडनी टेस्ट (Sydney Test) में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुई नस्लीय टिप्पणी से काफी नाराज हैं. विराट ने तीसरे टेस्ट के दौरान कुछ ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों की मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के खिलाफ की गई नस्लीय टिप्पणी को ‘अभद्र व्यवहार का चरम सीमा’ करार देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. कोहली को भी 2011-12 की टेस्ट सीरीज के दौरान अपशब्दों का सामना करना पड़ा था. Also Read - Mohammed Siraj ने लगातार दूसरे दिन किया नस्‍लीय भेदभाव का सामना, CA ने बयान जारी कर कही ये बात

The incident needs to be looked at with absolute urgency and seriousness and strict action against the offenders should set things straight for once.

पैटरनिटी लीव (Paternity leave) पर चल रहे कोहली ने ट्वीट किया, ‘नस्लीय दुर्व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है. बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के समय मुझे भी घटिया बातें सुननी पड़ी है और यह अभद्र व्यवहार की चरम सीमा है. मैदान पर इस तरह की घटनाएं देखना दुखद है.’ उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, ‘इस घटना को फौरन और गंभीरता से देखा जाना चाहिए. इनका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि चीजें सही हो सकें.’

मालूम हो कि 2011 में कोहली जब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए थे तब बाउंड्री लाइन पर लगातार अपशब्दों का सामना करने के बाद उन्होंने सिडनी के दर्शकों को उंगली दिखायी थी. इसके बाद विवाद पैदा हो गया था.

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान शनिवार और रविवार को सिराज और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणियां की. कोहली ने कहा, ‘इस घटना पर पूरी तत्परता और गंभीरता से गौर करने की जरूरत है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.’ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस मामले की जांच कर रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के मैच रेफरी डेविड बून इस पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं.

I personally have heard many things on the field while playing in Australia about Me My religion My colour and much more..This isn’t the first time the crowd is doing this nonsense..How do u stop them ?? #AUSvIND

