केरल में गर्भवती हथिनी की मौत पर लोगों के साथ-साथ खिलाड़ी भी गुस्से में हैं. खिलाड़ियों की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सहित कई खिलाड़ियों ने गुस्सा और हैरानी व्यक्त की है. केरल के मलप्पुरम जिले में लोगों ने गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया. हथिनी के मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई. कप्तान कोहली इस घटना से बहुत आहत और गुस्से में हैं. उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है.

कोहली ने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, 'केरल की घटना को जानकर काफी निराश और चकित हूं. मैं विनती करता हूं कि जानवरों का प्यार से देखभाल करें और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य बंद होने चाहिए.'



कोहली ने हथिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्विटर पर पोस्ट की है. अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

They should be punished how they punished this innocent pregnant elephant @PetaIndia @PrakashJavdekar https://t.co/3QOgsmx4rq

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 3, 2020