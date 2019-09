नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर 2016 में हुए टी-20 विश्व कप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच की यादें ताजा की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें फिटनेस टेस्ट की तरह दौड़ाया. कोहली ने मोहाली के पीसीए स्टेडियम में हुए मैच की फोटो ट्वीट की जिसमें उनको घुटने पर गिरकर जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. विराट के इस पोस्ट के बाद अब एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. क्योंकि धोनी ने विश्वकप के बाद से अभी तक एक भी टूर्नामेंट नहीं खेला है, जबकि उन्हें आगामी दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भी मौका नहीं मिला है. बता दें कि एमएस धोनी टेस्ट से पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं.

A game I can never forget. Special night. This man, made me run like in a fitness test 😄 @msdhoni 🇮🇳 pic.twitter.com/pzkr5zn4pG

— Virat Kohli (@imVkohli) September 12, 2019