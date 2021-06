टीम इंडिया (Team India) इंग्‍लैंड दौरे के लिए (India Tour of England) आज निकल रही है. 14 दिन क्‍वारंटाइन में बिताने के बाद भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021) का फाइनल 18 जून से खेलेगी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि टीम इंडिया क्‍या बिना किसी प्रैक्टिस के ही खेल के सबसे लंबे प्रारूप के पहले विश्‍व कप (World Cup) में मैदान पर उतरेगी. भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इन सवालों के जवाब दिए. Also Read - एक वक्‍त में दो टीमों के खेलने पर पहली बार Virat Kohli ने तोड़ी चुप्‍पी, कहा- ऐसे तो...

भारत ने अपना आखिरी टेस्‍ट मैच इंग्‍लैंड के खिलाफ फरवरी-मार्च में खेला था. इसके बाद से ही इस इस फॉर्मेट से भारतीय टीम दूर है. हालांकि टीम इंडिया ने इंग्‍लैंड को 3-1 और इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया को उनके घर में 2-1 से टेस्‍ट सीरीज में मात दी थी.

विराट कोहली ने संवाददाता सम्‍मेलन में कहा, ''हम पहले भी सीरीज शुरू होने से महज तीन दिन पहले किसी मेजबान देश में पहुंचकर खेल चुके हैं और वो सीरीज शानदार रही हैं. ये सब चीजें दिमाग में होती हैं. ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे हैं."

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, “हम सभी को पता है कि इंग्‍लैंड में हालात कैसे होते हैं लेकिन अगर सही मानसिकता के साथ मैदान पर नहीं उतरते हैं तो आप पहली ही गेंद पर आउट हो सकते हो या आपको विकेट हासिल करने में मुश्किल हो सकती है.’’

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, ‘‘हमें मैच से पहले चार अभ्यास सत्र में भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि एक टीम के रूप में हम क्या कर सकते हैं और हम सभी इंग्लैंड में खेल चुके हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘फिर यह भारतीय टीम के साथ हो या भारत ए के साथ, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के लिए, इसलिए हम इससे परेशान नहीं हैं और हम सिर्फ मैदान पर उतरकर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं.’’