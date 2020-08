पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) का सोमवार को दिल्‍ली कैंट स्थित आर्मी के अस्‍पताल में निधन हो गया. देश के 13वें राष्‍ट्रपति के रूप में साल 2012 से 2017 तक सेवाएं देने वाले प्रणब मुखर्जी 84 साल के थे. लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ. देश में हर कोई प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि दे रहा है. Also Read - RSS ने कहा- प्रणब मुखर्जी हमारे मार्गदर्शक थे, उनका जाना संघ के लिए बड़ी क्षति

भारतीय क्रिकेट टीम के सितारों ने भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी. विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, "देश ने एक होनहार नेता खो दिया है. प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर से मैं काफी दुखी हूं. ईश्‍वर उनकी आत्‍मा को शांति दे."

सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्‍तान रोहित शर्मा ने लिखा, “भगवान प्रणब मुखर्जी की आत्‍मा को शांति दे. वो देश में लोगों को प्रेरण देने वाले व्‍यक्ति थे. उनके परिचितों के समक्ष मैं श्रद्धांजलि अरपित करता हूं.”

Rest in Peace #PranabMukherjee ji. An inspiring figure to the nation. My condolences are with his loved ones. — Rohit Sharma (@ImRo45) August 31, 2020

पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, “दिल से प्रणब मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि, ओम शांति.”

My heartfelt condolences on the passing away of Shri #PranabMukherjee . Om Shanti pic.twitter.com/Q2noCKVFnq — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 31, 2020

अनिल कुंबले, “प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर दिल से श्रद्धांजलि. भगवान उनकी आत्‍मा को शांति दे.”

Heartfelt condolences on the passing of Shri. Pranab Mukherjee. May his soul rest in peace. 🙏🏽 — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 31, 2020

अजिंक्‍य रहाणे, “प्रणब मुखर्जी जी के निधन से मैं काफी दुखी हूं. उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं. भगवान उनकी आत्‍मा को शांति दे.”

Deeply saddened to learn about the passing away of Former President Shri Pranab Mukherjee. My heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace 🙏 — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 31, 2020

वीवीएस लक्ष्‍मण , “पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दिल से श्रद्धांजलि. उनकी आत्‍मा को शांति मिले.”