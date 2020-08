शुक्रवार को दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड हवाईअड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दो टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। भारतीय क्रिकेटरों ने इस हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। Also Read - Kerala Plane Crash: केरल विमान हादसे पर बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्वीट किया, "कोझिकोड में विमान दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी जान गंवाने वालों के प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने लिखा, “केरल के कोझीकोड एयरपोर्ट पर रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयरइंडिया एक्सप्रेस विमान में मौजूद सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस दुखद दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना।”

Praying for the safety of everyone onboard the #AirIndia Express Aircraft that’s overshot the runway at Kozhikode Airport, Kerala.

Deepest condolences to the families who have lost their near ones in this tragic accident. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 7, 2020

सचिन और कोहली समेत टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल ने इस भयावह हादसे में पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की।

My thoughts with the families of those affected by #KozhikodeAirCrash. The visuals from Kerala are heartbreaking. I pray for speedy recovery of the injured #AirIndia — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) August 8, 2020

एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड हवाईअड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट डीवी साठे सहित 18 लोगों की मौत हो गई है। ये विमान दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा था। विमान में 174 यात्री, 10 बच्चे, दो पायलट और कैबिन क्रू के पांच सदस्य सवार थे। यह विमान दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा था। विमान में कुल 191 लोग सवार थे।