भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हॉकी टीम को तीन बार ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले दिग्गज हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर ((Balbir Singh Sr.) के निधन पर शोक जताया है. विराट सहित कई अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस महान हॉकी खिलाड़ी को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है. Also Read - तीन बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दिग्गज हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन

95 वर्षीय बलबीर सिंह ने सोमवार सुबह अंतिम सांसे ली. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे. बलबीर सिंह 8 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. Also Read - #SundaySocialMediaCheck: केएल राहुल ने बदला हेयरस्टाइल; रोहित ने उड़ाया प्रज्ञान ओझा का मजाक

वह 18 मई से अर्ध चेतन अवस्था में थे और उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया था. उन्हें फेफड़ों में निमोनिया और तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर अभिजीत सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की. Also Read - रोहित शर्मा को टी20 टीम का कप्तान बनाए जाने के पक्ष में है ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज

कोहली ने ट्वीट किया, ‘महान बलबीर सिंह सीनियर की निधन के खबर को सुनकर काफी दुख हुआ. दुख के समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है.’

Saddened to hear about the passing of the legend, Balbir Singh Sr. My thoughts and prayers go out to his family in this time of sorrow @BalbirSenior — Virat Kohli (@imVkohli) May 25, 2020



कोहली के अलावा पूर्व दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने भी बलबीर सिंह के साथ पुरानी फोटो को साझा कर उन्हें याद किया.

India’s Greatest Hockey Player since Independence Sardar Balbir Singh Sr is no more..Long Live Sardar Balbir Singh Sr..RIP Legend.! pic.twitter.com/myDSfsti1r — Bishan Bedi (@BishanBedi) May 25, 2020

टीम इंडिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी बलबीर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जब उनकी उपलब्धियां को आप देखेंगे तो ये आप अवाक रह जाएंगे.

A doyen of Indian sports Shri Balbir Singh Senior is no more. When you look back at his achievements,you just remain awestruck

3 olympic gold medals,five goals in Olympic final.

Manager of World Cup winning team

Possibly among India’s greatest sporting icons.May his soul rest RIP pic.twitter.com/duSN1LvRWH — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 25, 2020

बलबीर सिंह ने लंदन (1948), हेलसिंकी (1952) और मेलबर्न (1956) ओलिंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.